Дуда: Эта война против Украины является поражением России

"Защитники Украины показали себя более храбрыми, чем полагал мир. Они героически противостоят большой российской армии. Казалось, что российская армия накроет украинцев шапками, но получилось наоборот: она потеряла шапки, убегая из некоторых мест, оставляя свои БТР и боясь, что украинцы ее уничтожат. Кто мог такого ожидать? Такого чрезвычайного героизма? Да, мы ожидали. Мы соседи и знаем, что украинцы всегда были очень храбрым героическим народом, и у нас не было сомнений, что Украина будет защищаться... За три месяца Россия не реализовала ни одной своей стратегической цели. Эта война является поражением России", – сказал он.

Вместе с тем Дуда заявил, что Россия "сильна, там много народу и война будет продолжаться, если международное сообщество не поможет в ее завершении". По его словам, сделать это можно, поддерживая Украину как в гуманитарной сфере, так и оказывая военную помощь.

Дуда призвал иностранные государства предоставлять Украине оружие, а также вводить санкции против России и изолировать ее на всех уровнях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)