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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Эта война против Украины является поражением России

Дуда: Защитники Украины показали себя более храбрыми, чем полагал мир
Дуда: Защитники Украины показали себя более храбрыми, чем полагал мир
Фото: EPA

Россия за почти три месяца не достигла ни одной цели в войне против Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 22 мая в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Защитники Украины показали себя более храбрыми, чем полагал мир. Они героически противостоят большой российской армии. Казалось, что российская армия накроет украинцев шапками, но получилось наоборот: она потеряла шапки, убегая из некоторых мест, оставляя свои БТР и боясь, что украинцы ее уничтожат. Кто мог такого ожидать? Такого чрезвычайного героизма? Да, мы ожидали. Мы соседи и знаем, что украинцы всегда были очень храбрым героическим народом, и у нас не было сомнений, что Украина будет защищаться... За три месяца Россия не реализовала ни одной своей стратегической цели. Эта война является поражением России", – сказал он.

Вместе с тем Дуда заявил, что Россия "сильна, там много народу и война будет продолжаться, если международное сообщество не поможет в ее завершении". По его словам, сделать это можно, поддерживая Украину как в гуманитарной сфере, так и оказывая военную помощь.

Дуда призвал иностранные государства предоставлять Украине оружие, а также вводить санкции против России и изолировать ее на всех уровнях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

По состоянию на 22 мая потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 29 050 человек личного состава, а также 1285 танков, 204 самолетов, 170 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, Анджей Дуда, война России против Украины
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