Зеленский учредил почетное звание "Город-спаситель" для иностранных городов. Первым его получил польский Жешув

В выступлении Зеленский поблагодарил за поддержку всех поляков, "каждое воеводство, повет и гмину".
"Почти все украинские города – побратимы польских, побратимами являются и наши народы", – заявил он.
Перечисляя польские города, которым благодарен за помощь украинцам, Зеленский отдельно упомянул Жешув. "Спасибо, Жешув. Кто знает, тот понимает", – сказал он. Президент сообщил, что перед этим выступлением подписал указ, который отмечает особую роль Жешува.
"Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю", – сказал он.
Зеленский также поблагодарил польских деятелей культуры, деятелей спорта, духовенство и обычных людей, которые "поддерживают нас – дают большие концерты, выходят на соревнования с украинской лентой или приезжают из Познани в Бучу, чтобы просто печь хлеб".
Указ №355/2022 "Об установлении почетного знака отличия "Город-спаситель" уже опубликован на сайте главы государства.
В нем говорится, что такое почетное отличие будут присваивать его городам иностранных государств, "жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также иную весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".
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С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
Жешув – один из крупных польских городов возле польско-украинской границы, который принимает беженцев из Украины. Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин говорила в интервью "24 каналу", что он, в частности, превратился в хаб для гуманитарной и военной помощи, направленной на нужды Украины.
Историю пекаря из Познани Яцека Полевского, который приехал в Бучу печь хлеб, помогать украинцам и восстанавливать местную пекарню, публиковало 19 апреля Zaxid.net.