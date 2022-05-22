Зеленский учредил почетное звание "Город-спаситель" для иностранных городов. Первым его получил польский Жешув

В выступлении Зеленский поблагодарил за поддержку всех поляков, "каждое воеводство, повет и гмину".

"Почти все украинские города – побратимы польских, побратимами являются и наши народы", – заявил он.

Перечисляя польские города, которым благодарен за помощь украинцам, Зеленский отдельно упомянул Жешув. "Спасибо, Жешув. Кто знает, тот понимает", – сказал он. Президент сообщил, что перед этим выступлением подписал указ, который отмечает особую роль Жешува.

"Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил польских деятелей культуры, деятелей спорта, духовенство и обычных людей, которые "поддерживают нас – дают большие концерты, выходят на соревнования с украинской лентой или приезжают из Познани в Бучу, чтобы просто печь хлеб".

Указ №355/2022 "Об установлении почетного знака отличия "Город-спаситель" уже опубликован на сайте главы государства.

В нем говорится, что такое почетное отличие будут присваивать его городам иностранных государств, "жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также иную весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".

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