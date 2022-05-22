Зеленский: Никто не имеет права нарушить единство Польши и Украины. Ни наши политики, ни враждебные агенты, ни даже члены жюри на "Евровидении"

"Гость в дом – Бог в дом. Это польское выражение, которым я приветствую сегодня в Киеве нашего гостя, друга и брата Анджея Дуду", – начал свою речь Зеленский.

Говоря о разрушениях, которые российские войска устроили в Украине, он отметил, что, "сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила еще кое-что".

"Это – своеобразное "хранилище"; хранилище прошлых противоречий между Украиной и Польшей. Их больше нет. В один день стало ясно, что все эти противоречия не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов – Украины, Польши, народов Европы. 24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны... 24 февраля мы начали писать новый том нашей истории. Важно – нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может порочить вражда", – заявил Зеленский.

Он считает, что это не случайно.

"Не знаю, исследовали ли это явление наши астрономы – Дрогобыч, Коперник – но звезды всегда складываются так, что в самые сложные периоды затмений украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Польша – один из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру. В частности, абсолютное большинство поляков поддерживает эмбарго на энергоресурсы из России, что показывает, что украинцы и поляки "одинаково видят политический фронт в этой войне".

"Верю, что лидерство Польши поможет на общеевропейском уровне утвердить то, что наши народы уже понимают. Единство наших народов должно остаться постоянной величиной. Ни теперь, ни в будущем никто не имеет права нарушить это единство. Ни наши политики, ни враждебные агенты, ни даже члены жюри на "Евровидении". Украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов – сегодня и навсегда", – заявил президент Украины.