Зеленский: Никто не имеет права нарушить единство Польши и Украины. Ни наши политики, ни враждебные агенты, ни даже члены жюри на "Евровидении"

"Гость в дом – Бог в дом. Это польское выражение, которым я приветствую сегодня в Киеве нашего гостя, друга и брата Анджея Дуду", – начал свою речь Зеленский.
Говоря о разрушениях, которые российские войска устроили в Украине, он отметил, что, "сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила еще кое-что".
"Это – своеобразное "хранилище"; хранилище прошлых противоречий между Украиной и Польшей. Их больше нет. В один день стало ясно, что все эти противоречия не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов – Украины, Польши, народов Европы. 24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны... 24 февраля мы начали писать новый том нашей истории. Важно – нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может порочить вражда", – заявил Зеленский.
Он считает, что это не случайно.
"Не знаю, исследовали ли это явление наши астрономы – Дрогобыч, Коперник – но звезды всегда складываются так, что в самые сложные периоды затмений украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности", – сказал Зеленский.
Президент напомнил, что Польша – один из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру. В частности, абсолютное большинство поляков поддерживает эмбарго на энергоресурсы из России, что показывает, что украинцы и поляки "одинаково видят политический фронт в этой войне".
"Верю, что лидерство Польши поможет на общеевропейском уровне утвердить то, что наши народы уже понимают. Единство наших народов должно остаться постоянной величиной. Ни теперь, ни в будущем никто не имеет права нарушить это единство. Ни наши политики, ни враждебные агенты, ни даже члены жюри на "Евровидении". Украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов – сегодня и навсегда", – заявил президент Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
В финале песенного конкурса "Евровидение 2022" 14 мая по результатам зрительского голосования Польша получила от украинцев 12 баллов, но украинское жюри не дало польскому участнику Ochman ни одного балла.
Член жюри, продюсер Вадим Лисица, комментируя скандал, заявил, что "профессиональное жюри не может учитывать в голосовании политический фактор. "Организаторы добавили в песенный конкурс профессиональное жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений на музыкальный конкурс. Вся любовь, направленная нами в Польшу, к польскому народу за огромную помощь – военную, гуманитарную – выразилась в 12 баллах от зрителей", – заявил он.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.