Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине

Президент поблагодарил польский Сейм за закон о помощи гражданам Украины.

Он напомнил, что это "совершенно беспрецедентное решение", согласно которому украинцы, которые вынужденно временно переехали – "Анджей, временно!" – добавил ремарку президент, обращаясь к польскому коллеге, – в Польшу из-за агрессии РФ, получают "почти такие же права и возможности, как и граждане Польши".

"Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии. Это большой шаг, большой жест большой души, на который способен только большой друг Украины. И этот шаг не останется односторонним", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ближайшее время в Верховную Раду Украины должен быть подан "аналогичный, зеркальный законопроект", хотя "дай бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все его преимущества в таких условиях, в условиях войны".

"Но законы имеют большое символическое значение, которое показывает, что украинцы и поляки – родные и равные. И я уверен, что депутатский корпус Украины поддержит этот закон – быстро и, уверен, большинством голосов", – заявил Зеленский.