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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине

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Зеленский: Украинцы и поляки родные и равные
Зеленский: Украинцы и поляки – родные и равные
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за принятие закона об особом статусе поляков в Украине. Об этом он сказал 22 мая, выступая в Верховной Раде на специальном заседании с участием президента Польши Анджея Дуды. Видео выступления опубликовал Офис президента.

Президент поблагодарил польский Сейм за закон о помощи гражданам Украины.

Он напомнил, что это "совершенно беспрецедентное решение", согласно которому украинцы, которые вынужденно временно переехали – "Анджей, временно!" – добавил ремарку президент, обращаясь к польскому коллеге, – в Польшу из-за агрессии РФ, получают "почти такие же права и возможности, как и граждане Польши".

"Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии. Это большой шаг, большой жест большой души, на который способен только большой друг Украины. И этот шаг не останется односторонним", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ближайшее время в Верховную Раду Украины должен быть подан "аналогичный, зеркальный законопроект", хотя "дай бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все его преимущества в таких условиях, в условиях войны".

"Но законы имеют большое символическое значение, которое показывает, что украинцы и поляки – родные и равные. И я уверен, что депутатский корпус Украины поддержит этот закон – быстро и, уверен, большинством голосов", – заявил Зеленский.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Польский Сейм почти единогласно одобрил закон о помощи гражданам Украины 10 марта, сообщало Polskie Radio. Документ предусматривает легализацию пребывания в Польше, а также право на работу, пособия, медпомощь и учебу.

27 апреля Сейм принял ряд поправок в закон, в частности, продлил срок выплаты пособий украинцам на 60 дней.

Теги: Польша, беженцы, Владимир Зеленский, закон, законопроект, Анджей Дуда
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