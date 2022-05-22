"Между нами не должно быть границ". Украина и Польша заключат соглашение о совместном погранично-таможенном контроле

Дуда и Зеленский хотят, чтобы между Польшей и Украиной "не было барьеров" Фото: president.gov.ua

"Между нами действительно не должно быть никаких границ, барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют, так что мы решили в ближайшее время воплотить это и в двустороннем соглашении: сначала относительно общего пригранично-таможенного контроля, со временем – единой уже условной границы, когда Украина будет членом Евросоюза", – заявил президент.

В свою очередь Дуда, выступая в Раде, сказал, что пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Он подчеркнул, что польско-украинская граница "должна объединять, а не разделять".

По его словам, опыт показал, что инфраструктура автомобильных и железных дорог между Польшей и Украиной не самая лучшая. "Пусть одним из знаков наших [добрых] отношений будет скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. Я верю, что мы это сделаем в ближайшие годы", – добавил Дуда.