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"Между нами не должно быть границ". Украина и Польша заключат соглашение о совместном погранично-таможенном контроле

Дуда и Зеленский хотят, чтобы между Польшей и Украиной "не было барьеров"
Дуда и Зеленский хотят, чтобы между Польшей и Украиной "не было барьеров"
Фото: president.gov.ua

Украина и Польша в ближайшее время заключат двустороннее соглашение о совместном погранично-таможенном контроле. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 22 мая в Верховной Раде на специальном заседании с участием президента Польши Анджея Дуды. Видео выступлений двух лидеров опубликовал Офис президента.

"Между нами действительно не должно быть никаких границ, барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют, так что мы решили в ближайшее время воплотить это и в двустороннем соглашении: сначала относительно общего пригранично-таможенного контроля, со временем – единой уже условной границы, когда Украина будет членом Евросоюза", – заявил президент.

В свою очередь Дуда, выступая в Раде, сказал, что пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Он подчеркнул, что польско-украинская граница "должна объединять, а не разделять".

По его словам, опыт показал, что инфраструктура автомобильных и железных дорог между Польшей и Украиной не самая лучшая. "Пусть одним из знаков наших [добрых] отношений будет скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. Я верю, что мы это сделаем в ближайшие годы", – добавил Дуда.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Дуда в речи по случаю 231-летия принятия конституции Польши 6 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством и, как, надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы фактически не будет".

Теги: Киев, Польша, граница, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, дороги, границы
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