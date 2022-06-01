Лукашенко заявил, что два белоруса были "нагло убиты украинцами". Они погибли от ракет с самолетов, вылетевших из Беларуси

Российские самолеты разбомбили базу оператора заправок недалеко от границы, рядом с которой стояли машины белорусов Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Лукашенко награждал сотрудников Комитета госбезопасности Беларуси, участвовавших в "спецоперации" по возвращению домой белорусских граждан – около 70 дальнобойщиков, которые оказались в Украине в момент начала полномасштабного вторжения РФ.

"Я благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена. Несколько десятков белорусских граждан явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине", – заявил Лукашенко.

По его словам, КГБ было поручено провести "острую спецоперацию для освобождения наших ребят".

"К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой, они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними", – пообещал политик. Он не уточнил обстоятельств гибели белорусских граждан.

10 марта Госпогранслужба Украины сообщала, что в городе Коростень Житомирской области российские оккупанты обстреляли с самолетов мирных людей и объекты инфраструктуры. По информации пограничников, самолеты вылетели с аэродрома в Беларуси.

По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, в результате авиаудара погиб один украинец и двое белорусов. "Они остановились на машинах и не знали, что как раз в это время с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", – сказал мэр.

Телеканал "КоростеньТБ" публиковал также его обращение, в котором уточнялось, что ракеты попали по "территории бывшего молокозавода, а сейчас – базы [оператора сети заправок] UPG".

17 марта МИД Беларуси сообщил, что в Коростене погибли двое белорусских дальнобойщиков, "которые не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены проживать в своих машинах". Их тела уже доставлены на родину.

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, в процессе репатриации тел "было найдено понимание с украинской стороной по консульской линии и с местной администрацией, с определенной долей понимания отнеслась к ситуации и наша соседка Польша". Об обстоятельствах смерти белорусов он также не упомянул.

О погибших писало "Зеркало", их звали Дмитрий Шилец и Иван Рогов, оба из Мозыря. Они возвращались из рейсов и не успели пересечь границу. Обе машины белорусов сгорели дотла. Рогов погиб сразу, Шилец оказался в реанимации со 100-процентным ожогом тела, а также ожогами верхних дыхательных путей, спасти его не смогли.

О других смертях не участвовавших в боях граждан Беларуси, в частности, дальнобойщиков, в Украине не сообщалось.