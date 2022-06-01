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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В КГБ Беларуси рассказали о "секретной спецоперации" в Украине

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В сюжете белорусского канала говорится, что для освобождения граждан КГБ использовал "компрометирующие материалы, подкуп и давление"
В сюжете белорусского канала говорится, что для освобождения граждан КГБ использовал "компрометирующие материалы, подкуп и давление"
Скриншот: Пул Первого / Telegram

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси провели "секретную спецоперацию" по возвращению нескольких десятков дальнобойщиков, которые не могли вернуться на родину из-за боевых действий.

31 мая о ней упомянул самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, который вручил силовикам награды. А вечером того же дня на телеканале ОНТ показали документальный фильм "Дороги домой", в котором КГБ рассказал свою версию событий. Его краткое содержание приводит издание "Зеркало"

Авторы сюжета заявили, что грузовики не пропускала через блокпосты украинская тероборона, из-за чего белорусы "стали заложниками националистов". По словам авторов фильма, водители содержались в "нечеловеческих условиях" в разных городах Украины. Некоторые дальнобойщики в сюжете жалуются на жестокость и издевательства со стороны теробороны и полиции, которые якобы угрожали их расстрелять, "забрали машины и груз и пытались заставить работать на себя".

После приказа Лукашенко "любой ценой достать граждан Беларуси" в стране разработали "несколько сценариев, в том числе и силовой". В итоге, как утверждается в сюжете, сделали ставку на переговоры с украинской стороной о том, чтобы водителей отпустили за вознаграждение. Причем эти самые переговоры якобы велись не от имени КГБ, а от лица обычных волонтеров – "чтобы не навредить белорусским заложникам и не отпугнуть зарубежных помощников", сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Чтобы белорусов пропустили через блокпосты и позволили вернуться домой через Польшу, пришлось задействовать "компрометирующие материалы, подкуп и давление", включая якобы подкуп украинских силовиков, говорится в сюжете.

Контекст:

16 марта минтранс Беларуси сообщал, что в Украине находились не менее 116 белорусских водителей-международников. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 31 мая сказал, что в результате операции КГБ домой вернулись "порядка 70 человек, которые фактически оказались в плену", цитировало его БЕЛТА

Лукашенко 7 апреля заявил, что Беларусь "провела в Украине спецоперацию по освобождению своих граждан", сообщало агентство БЕЛТА. Он упоминал, что "эти негодяи... захватили наши автомобили и до сотни наших ребят, которые управляли фурами".

9 апреля в Telegram российского омбудсмена Татьяны Москальковой появилось сообщение об обмене дальнобойщиками между Украиной и Россией: "Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси". 

Сами дальнобойщики, застрявшие на границе без запаса еды и денег, рассказывали свои истории изданиям "Отражение" и "Зеркало". Они говорили, что сталкивались с агрессией из-за того, что Беларусь участвовала в нападении на Украину, но были и украинцы, которые помогали им. Какой-либо помощи от собственных властей они не получали. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, КГБ, война России против Украины, спецоперация, дальнобойщики, грузовик, границы
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