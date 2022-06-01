В КГБ Беларуси рассказали о "секретной спецоперации" в Украине

31 мая о ней упомянул самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, который вручил силовикам награды. А вечером того же дня на телеканале ОНТ показали документальный фильм "Дороги домой", в котором КГБ рассказал свою версию событий. Его краткое содержание приводит издание "Зеркало".

Авторы сюжета заявили, что грузовики не пропускала через блокпосты украинская тероборона, из-за чего белорусы "стали заложниками националистов". По словам авторов фильма, водители содержались в "нечеловеческих условиях" в разных городах Украины. Некоторые дальнобойщики в сюжете жалуются на жестокость и издевательства со стороны теробороны и полиции, которые якобы угрожали их расстрелять, "забрали машины и груз и пытались заставить работать на себя".

После приказа Лукашенко "любой ценой достать граждан Беларуси" в стране разработали "несколько сценариев, в том числе и силовой". В итоге, как утверждается в сюжете, сделали ставку на переговоры с украинской стороной о том, чтобы водителей отпустили за вознаграждение. Причем эти самые переговоры якобы велись не от имени КГБ, а от лица обычных волонтеров – "чтобы не навредить белорусским заложникам и не отпугнуть зарубежных помощников", сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Чтобы белорусов пропустили через блокпосты и позволили вернуться домой через Польшу, пришлось задействовать "компрометирующие материалы, подкуп и давление", включая якобы подкуп украинских силовиков, говорится в сюжете.