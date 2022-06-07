Данилов: Временная потеря территорий – это не трагедия

Данилов: Сейчас главное – не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем Фото: rnbo.gov.ua

Комментируя этот вопрос, секретарь СНБО сказал, что "временная потеря территорий – это не трагедия, трагедией будет потеря страны".

Он высказал уверенность, что Украина сможет вернуть территории, когда получит оружие, необходимое для контрнаступления.

В интервью "24 каналу", которое показали 6 июня в эфире национального телемарафона, Данилов также заявил, что в потере "части той или иной территории" нет ничего страшного.

"Возвращаясь к фронту. У нас непростая ситуация, сложная. Еще раз подчеркну, что сейчас главное – не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем. Об этом говорит наш президент и наши военные. И тут ничего тактически страшного нет. Главное – не проиграть стратегически", – подчеркнул он.

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