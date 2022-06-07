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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Временная потеря территорий – это не трагедия

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Данилов: Сейчас главное не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем
Данилов: Сейчас главное – не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Financial Time, которое вышло 6 июня, допустил, что украинские военные могут отступить из Северодонецка Луганской области и других населенных пунктов, чтобы провести перегруппировку.

Комментируя этот вопрос, секретарь СНБО сказал, что "временная потеря территорий – это не трагедия, трагедией будет потеря страны". 

Он высказал уверенность, что Украина сможет вернуть территории, когда получит оружие, необходимое для контрнаступления. 

В интервью "24 каналу", которое показали 6 июня в эфире национального телемарафона, Данилов также заявил, что в потере "части той или иной территории" нет ничего страшного. 

"Возвращаясь к фронту. У нас непростая ситуация, сложная. Еще раз подчеркну, что сейчас главное – не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы обязательно ее вернем. Об этом говорит наш президент и наши военные. И тут ничего тактически страшного нет. Главное – не проиграть стратегически", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ожесточенные бои с российскими оккупантами украинские защитники в Северодонецке ведут с конца маяЭтот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных. По его мнению, оккупации Северодонецка допускать нельзя, потому что его последующее освобождение будет "даваться очень большими жертвами".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, СНБО, военные, Северодонецк, война России против Украины, суверенитет, Алексей Данилов
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