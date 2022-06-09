Обстрел "Азота" в Северодонецке: бомбоубежище уцелело, выбросов химвеществ в окружающую среду не было – компания

Все удобрения и химикаты были вывезены с территории предприятия, утверждают в компании Фото: groupdf.com

По данным компании, в результате обстрела были повреждены по меньшей мере два цеха химического предприятия, в том числе один ключевой – цех аммиака 1-Б.

"По состоянию на 9.00 жертв на территории завода нет, бомбоубежища, к счастью, уцелели. Выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло: все удобрения и химикаты были вывезены с территории предприятия на второй день войны", – говорится в заявлении.

Руководитель корпоративных коммуникаций Group DF Олег Арестархов считает, что атака на предприятие, производящее удобрения, является частью попытки РФ подорвать продовольственную безопасность в мире.

"Подробно о результатах обстрелов и ущербе будет сообщено отдельно после того, как у специалистов появится возможность сделать такую оценку", – добавили в заявлении.

Сейчас россияне продолжают обстреливать промзону Северодонецка, которую контролируют украинские войска, сообщил утром 9 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Тишина в Северодонецке возникает, только когда перезаряжают пушки", – написал он. По словам Гайдая, в городе продолжаются уличные бои. Россияне, как и ранее в Рубежном и Попасной, применяют артиллерию, после чего делают попытки прорыва.

Эвакуация и подвоз гуманитарной помощи сейчас невозможны.

"Трассу Лисичанск – Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют. Эту дорогу мы не используем", – добавил Гайдай.

Российские оккупанты уже несколько раз обстреливали северодонецкий "Азот". 6 мая снаряды попали в железнодорожную инфраструктуру химзавода, 15 мая после "прилета" загорелся один из производственных цехов, 24 мая в результате обстрела погибли четыре человека, находившихся на заводе.