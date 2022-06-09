Обстрел "Азота" в Северодонецке: бомбоубежище уцелело, выбросов химвеществ в окружающую среду не было – компания

По данным компании, в результате обстрела были повреждены по меньшей мере два цеха химического предприятия, в том числе один ключевой – цех аммиака 1-Б.
"По состоянию на 9.00 жертв на территории завода нет, бомбоубежища, к счастью, уцелели. Выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло: все удобрения и химикаты были вывезены с территории предприятия на второй день войны", – говорится в заявлении.
Руководитель корпоративных коммуникаций Group DF Олег Арестархов считает, что атака на предприятие, производящее удобрения, является частью попытки РФ подорвать продовольственную безопасность в мире.
"Подробно о результатах обстрелов и ущербе будет сообщено отдельно после того, как у специалистов появится возможность сделать такую оценку", – добавили в заявлении.
Сейчас россияне продолжают обстреливать промзону Северодонецка, которую контролируют украинские войска, сообщил утром 9 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Тишина в Северодонецке возникает, только когда перезаряжают пушки", – написал он. По словам Гайдая, в городе продолжаются уличные бои. Россияне, как и ранее в Рубежном и Попасной, применяют артиллерию, после чего делают попытки прорыва.
Эвакуация и подвоз гуманитарной помощи сейчас невозможны.
"Трассу Лисичанск – Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют. Эту дорогу мы не используем", – добавил Гайдай.
Российские оккупанты уже несколько раз обстреливали северодонецкий "Азот". 6 мая снаряды попали в железнодорожную инфраструктуру химзавода, 15 мая после "прилета" загорелся один из производственных цехов, 24 мая в результате обстрела погибли четыре человека, находившихся на заводе.
В Северодонецке сейчас идут самые интенсивные бои. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
Инфраструктура Луганской области разрушена полностью, на ее восстановление понадобится около семи лет, заявил 8 июня Гайдай.