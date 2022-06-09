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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты повредили обстрелом цех производства аммиака на северодонецком "Азоте" – Гайдай

Оккупанты обстреливают мирные кварталы и объекты промышленности Луганской области
Оккупанты обстреливают мирные кварталы и объекты промышленности Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов российских оккупантов в Луганской области 8 июня погибли четыре человека. Об этом сообщил утром 9 июня глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет поставлено в известность отдельно", – написал Гайдай.

По словам чиновника, россияне "продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка", в то же время расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганской области.

"Не менее четырех погибших жителей области. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и две женщины", – сообщил Гайдай.

Кроме того, по информации главы ОВА, за последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Лисичанска. Четверо из них были госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре.

Гайдай уточнил, что в Лисичанске в результате артиллерийского обстрела была, в частности, убита женщина и ранена ее дочь.

Российская армия 8 июня обстреливала из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград (под Северодонецком).

Также оккупанты нанесли авиаудары по Тошковке, Верхнекаменке и Золотому.

"Где более или менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения. Так, в Горском повреждено 10 домов, в Ореховом – восемь, в Лисичанске – четыре", – добавил Гайдай. 

Всего, по его информации, с начала полномасштабного вторжения в Луганской области погибли 351 житель.

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Инфраструктура Луганской области разрушена полностью, на ее восстановление понадобится около семи лет, заявил 8 июня Гайдай. 

Теги: Луганская область, Северодонецк, Азот, Лисичанск, раненые, Горское, артиллерия, Сергей Гайдай, Орехово, обстрелы, авиаудар, погибшие, Белогоровка
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