Оккупанты повредили обстрелом цех производства аммиака на северодонецком "Азоте" – Гайдай

"Не менее четырех погибших жителей области. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и две женщины", – сообщил Гайдай.
Кроме того, по информации главы ОВА, за последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Лисичанска. Четверо из них были госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре.
Гайдай уточнил, что в Лисичанске в результате артиллерийского обстрела была, в частности, убита женщина и ранена ее дочь.
Российская армия 8 июня обстреливала из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград (под Северодонецком).
Также оккупанты нанесли авиаудары по Тошковке, Верхнекаменке и Золотому.
"Где более или менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения. Так, в Горском повреждено 10 домов, в Ореховом – восемь, в Лисичанске – четыре", – добавил Гайдай.
Всего, по его информации, с начала полномасштабного вторжения в Луганской области погибли 351 житель.