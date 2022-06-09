Оккупанты повредили обстрелом цех производства аммиака на северодонецком "Азоте" – Гайдай

"8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет поставлено в известность отдельно", – написал Гайдай.

По словам чиновника, россияне "продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка", в то же время расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганской области.

"Не менее четырех погибших жителей области. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и две женщины", – сообщил Гайдай. Кроме того, по информации главы ОВА, за последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Лисичанска. Четверо из них были госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре. Гайдай уточнил, что в Лисичанске в результате артиллерийского обстрела была, в частности, убита женщина и ранена ее дочь. Российская армия 8 июня обстреливала из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград (под Северодонецком). Также оккупанты нанесли авиаудары по Тошковке, Верхнекаменке и Золотому. "Где более или менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения. Так, в Горском повреждено 10 домов, в Ореховом – восемь, в Лисичанске – четыре", – добавил Гайдай. Всего, по его информации, с начала полномасштабного вторжения в Луганской области погибли 351 житель.