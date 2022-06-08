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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай рассказал, есть ли угроза окружения ВСУ российскими оккупантами в Луганской области

Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои сейчас идут в Северодонецке
Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои сейчас идут в Северодонецке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На сегодняшний день у российских оккупантов нет возможности окружить украинских военных в Луганской области. Об этом в опубликованном 8 июня интервью "РБК-Украина" заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Этого очень хочет Россия. Я общаюсь с военными, сейчас угрозы окружения нет. Наше командование контролирует ситуацию. Да, она тяжелая, но контролируемая", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои в регионе сейчас идут в Северодонецке, куда оккупанты "бросают все резервы и палят из всего, что у них есть".

По его словам, на данный момент ВСУ контролируют окраину города.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины
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