Гайдай рассказал, есть ли угроза окружения ВСУ российскими оккупантами в Луганской области

"Этого очень хочет Россия. Я общаюсь с военными, сейчас угрозы окружения нет. Наше командование контролирует ситуацию. Да, она тяжелая, но контролируемая", – подчеркнул глава ОВА.
Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои в регионе сейчас идут в Северодонецке, куда оккупанты "бросают все резервы и палят из всего, что у них есть".
По его словам, на данный момент ВСУ контролируют окраину города.
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.