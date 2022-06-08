Гайдай рассказал, есть ли угроза окружения ВСУ российскими оккупантами в Луганской области

Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои сейчас идут в Северодонецке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Этого очень хочет Россия. Я общаюсь с военными, сейчас угрозы окружения нет. Наше командование контролирует ситуацию. Да, она тяжелая, но контролируемая", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай отметил, что наиболее ожесточенные бои в регионе сейчас идут в Северодонецке, куда оккупанты "бросают все резервы и палят из всего, что у них есть".

По его словам, на данный момент ВСУ контролируют окраину города.