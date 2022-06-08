Житель Луганской области, который передавал информацию оккупантам, приговорен к восьми годам лишения свободы

"В апреле 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию лиц из числа вооруженных сил Российской Федерации. Осужденный должен был собирать информацию о местах дислокации подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины, их численности и маршрутах передвижения на территории города. Данные он должен был передавать представителям иностранного государства", – сообщили в пресс-службе.

24–25 апреля мужчина собрал информацию для российских войск и членов группировки "ЛНР" и передал ее жительнице Рубежного.

Суд признал его виновным в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)