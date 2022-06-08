В Запорожской области коллаборанты хотят в этом году провести "референдум" о присоединении к РФ

По словам пособника оккупантов, подготовка к "референдуму" уже начата и займет несколько месяцев.
Рогов сказал, что формулировка вопросов для "референдума" будет представлена в ближайшее время.
Коллаборант также утверждает, что присоединения к России якобы хотят около 80% жителей региона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.