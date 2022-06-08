В Запорожской области коллаборанты хотят в этом году провести "референдум" о присоединении к РФ

По данным ОВА, российские захватчики оккупировали почти 60% Запорожской области Фото: ЕРА

По словам пособника оккупантов, подготовка к "референдуму" уже начата и займет несколько месяцев.

Рогов сказал, что формулировка вопросов для "референдума" будет представлена в ближайшее время.

Коллаборант также утверждает, что присоединения к России якобы хотят около 80% жителей региона.

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