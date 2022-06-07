Песков отрицает, что РФ не хочет обсуждать с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей

7 июня другое пропагандистское СМИ – газета "Известия" – заявило, ссылаясь на данные российского "высокопоставленного источника", что "в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области", если переговоры между двумя сторонами возобновятся.

Собеседник СМИ утверждал также, что вопрос оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма "закрыт", а проведение переговоров якобы невозможно до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".

Песков, комментируя публикацию, сказал "РИА Новости", что "это все не так, это неправильная информация".

Война России против Украины. Главное (обновляется)