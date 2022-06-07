Песков отрицает, что РФ не хочет обсуждать с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей

7 июня другое пропагандистское СМИ – газета "Известия" – заявило, ссылаясь на данные российского "высокопоставленного источника", что "в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области", если переговоры между двумя сторонами возобновятся.
Собеседник СМИ утверждал также, что вопрос оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма "закрыт", а проведение переговоров якобы невозможно до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".
Песков, комментируя публикацию, сказал "РИА Новости", что "это все не так, это неправильная информация".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.