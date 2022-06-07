ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков отрицает, что РФ не хочет обсуждать с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей

Песков опроверг сообщение источника "Известий"
Песков опроверг сообщение источника "Известий"
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает сообщения о том, что РФ якобы не намерена обсуждать статус Запорожской и Херсонской областей. Об этом написало 7 июня пропагандистское "РИА Новости".

7 июня другое пропагандистское СМИ – газета "Известия" – заявило, ссылаясь на данные российского "высокопоставленного источника", что "в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области", если переговоры между двумя сторонами возобновятся.

Собеседник СМИ утверждал также, что вопрос оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма "закрыт", а проведение переговоров якобы невозможно до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп". 

Песков, комментируя публикацию, сказал "РИА Новости", что "это все не так, это неправильная информация".

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, оккупация, Дмитрий Песков, Херсонская область, переговоры, Запорожская область, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Жить в Раше это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (319595)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (93723)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (75363)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (59923)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (40952)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (30263)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (21424)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (20170)
 
 
 
 