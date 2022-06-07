Данилов о переговорах в Росссией: Сначала нужно посоветоваться с обществом

Данилов: Если общество не воспримет эти переговоры, в нашем государстве может начаться очень опасная ситуация Фото: rnbo.gov.ua

Ведущий спросил, приближается ли Украина к переговорам с Россией.

"Это сложный вопрос. Я всегда говорил президенту и говорю, что эти переговоры должны быть восприняты обществом. Если общество не воспримет эти переговоры, в нашем государстве может начаться очень опасная ситуация, – ответил Данилов. – Сначала нужно посоветоваться с обществом".

Секретарь СНБО считает, что РФ может воспользоваться моментом для дестабилизации ситуации и создания раскола в украинском обществе. Это для президента России Владимира Путина является первоочередной задачей, подчеркнул он.

"Это для нас очень-очень опасно", – подчеркнул Данилов и призвал общество быть мудрым.

"Я хочу, чтобы все были мудрыми в непростое время, время, когда возрождается наша нация – можно сказать, рождается снова – потому что, как вы помните, в нас, к сожалению, никто не верил. Не верил мир, все считали – три – четыре – пять дней. Кто-то давал 10 дней, больше всего давали 21 день, но это уже с захватом Львова. Но не произошло так, как думалось всем этим парням, выстояла Украина, выстоял народ, Вооруженные силы, президент. Поэтому надеемся, что если будут какие-то переговоры, они должны быть в пользу нашей страны. Опасно вести переговоры, если они не будут зафиксированы и артикулированы нашим обществом", – добавил Данилов.

Он также сказал, что у каждого государства есть "свои интересы" в этой войне. Великобритания, США и Канада предоставляют Украине помощь и оружие, продолжил Данилов, отметив, что страны ЕС тоже предоставляют Украине оборонную помощь, "но не с такой скоростью, не то, что нам было бы нужно".

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