Данилов о переговорах в Росссией: Сначала нужно посоветоваться с обществом

Ведущий спросил, приближается ли Украина к переговорам с Россией.
"Это сложный вопрос. Я всегда говорил президенту и говорю, что эти переговоры должны быть восприняты обществом. Если общество не воспримет эти переговоры, в нашем государстве может начаться очень опасная ситуация, – ответил Данилов. – Сначала нужно посоветоваться с обществом".
Секретарь СНБО считает, что РФ может воспользоваться моментом для дестабилизации ситуации и создания раскола в украинском обществе. Это для президента России Владимира Путина является первоочередной задачей, подчеркнул он.
"Это для нас очень-очень опасно", – подчеркнул Данилов и призвал общество быть мудрым.
"Я хочу, чтобы все были мудрыми в непростое время, время, когда возрождается наша нация – можно сказать, рождается снова – потому что, как вы помните, в нас, к сожалению, никто не верил. Не верил мир, все считали – три – четыре – пять дней. Кто-то давал 10 дней, больше всего давали 21 день, но это уже с захватом Львова. Но не произошло так, как думалось всем этим парням, выстояла Украина, выстоял народ, Вооруженные силы, президент. Поэтому надеемся, что если будут какие-то переговоры, они должны быть в пользу нашей страны. Опасно вести переговоры, если они не будут зафиксированы и артикулированы нашим обществом", – добавил Данилов.
Он также сказал, что у каждого государства есть "свои интересы" в этой войне. Великобритания, США и Канада предоставляют Украине помощь и оружие, продолжил Данилов, отметив, что страны ЕС тоже предоставляют Украине оборонную помощь, "но не с такой скоростью, не то, что нам было бы нужно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.