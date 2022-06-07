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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Латвии: Не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессора

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Ринкевичс: Эту невероятную доброту все равно не оценят
Ринкевичс: Эту невероятную доброту все равно не оценят
Фото: ЕРА

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 6 июня в Twitter призвал цивилизованный мир не переживать об "эмоциональном здоровье" стран-агрессоров.

"Демократический мир, прежде всего, должен защищать ценности и честь, не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессоров – они все равно не оценят эту невероятную доброту", – подчеркнул Ринкевичс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не следует унижать Россиючтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.

Контекст:

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и  президент РФ Владимир Путин разговаривали "почти 20 раз".

Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Латвия, переговоры, Эдгарс Ринкевичс, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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