Глава МИД Латвии: Не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессора

"Демократический мир, прежде всего, должен защищать ценности и честь, не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессоров – они все равно не оценят эту невероятную доброту", – подчеркнул Ринкевичс.
The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) June 6, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали "почти 20 раз".
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".
Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".