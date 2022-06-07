Глава МИД Латвии: Не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессора

"Демократический мир, прежде всего, должен защищать ценности и честь, не стоит сильно беспокоиться об эмоциональном здоровье агрессоров – они все равно не оценят эту невероятную доброту", – подчеркнул Ринкевичс.

The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) June 6, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.