Львовские десантники уничтожили 50 оккупантов из "элитного полка" ВС РФ. Бой длился 14 часов

По словам Козицкого, вступив в ближний бой с украинскими десантниками, противник вынужден был отступить Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов. Тогда враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление. Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД", – написал Козицкий.

По его словам, вступив в ближний бой с украинскими десантниками, противник вынужден был отступить. При этом оккупанты оставляли в лесополосе тела своих погибших сослуживцев.

"Это был тяжелый бой, в котором наши бойцы проявили свое мужество и преданность. Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что в тот же день артиллерийские подразделения 80-й бригады нанесли массированный удар, в результате которого "прорядили ряды оккупантов и их техники".

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