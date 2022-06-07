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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львовские десантники уничтожили 50 оккупантов из "элитного полка" ВС РФ. Бой длился 14 часов

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По словам Козицкого, вступив в ближний бой с украинскими десантниками, противник вынужден был отступить
По словам Козицкого, вступив в ближний бой с украинскими десантниками, противник вынужден был отступить
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Львовские десантники уничтожили около 50 оккупантов из так называемого "элитного полка" вооруженных сил РФ. Об этом 7 июня в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов. Тогда враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление. Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД", – написал Козицкий.

По его словам, вступив в ближний бой с украинскими десантниками, противник вынужден был отступить. При этом оккупанты оставляли в лесополосе тела своих погибших сослуживцев.

"Это был тяжелый бой, в котором наши бойцы проявили свое мужество и преданность. Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что в тот же день артиллерийские подразделения 80-й бригады нанесли массированный удар, в результате которого "прорядили ряды оккупантов и их техники".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Максим Козицкий, потери России
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