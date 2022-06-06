В Харьковской области оккупанты пытаются восстановить железнодорожный мост и удержать дорогу из РФ – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Перемога и Байрак провел дистанционное минирование участков местности", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол.
"На славянском направлении [противник] ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, которые понесла группировка войск, осуществляет подготовку личного состава на территории Российской Федерации. Наши подразделения успешно отразили штурм в направлении населенного пункта Долгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.