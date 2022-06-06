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ВСУ нанесли поражение и отбросили оккупантов на славянском направлении – Минобороны Украины

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ВСУ отбросили силы противника на славянском направлении, отметили в Минобороны Украины
ВСУ отбросили силы противника на славянском направлении, отметили в Минобороны Украины
Фото: wikipedia.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили атаку российских оккупационных войск на славянском направлении. Об этом 6 июня на пресс-брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На славянском направлении украинские войска нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного", – сказал представитель Минобороны.

По словам Мотузяника, ВСУ "продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника".

Спикер Минобороны рассказал, что за минувшие сутки авиация оккупантов 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы бомбить территорию Украины.

В Генштабе ВСУ сообщали утром 6 июня, что на славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

В Генштабе ВСУ отмечали 30 мая, что оккупанты готовят наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Вооруженные силы Украины, оборона, Минобороны, Александр Мотузяник, ВСУ, наступление, война России против Украины, спикер, российские оккупанты
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