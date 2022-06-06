ВСУ нанесли поражение и отбросили оккупантов на славянском направлении – Минобороны Украины

ВСУ отбросили силы противника на славянском направлении, отметили в Минобороны Украины Фото: wikipedia.org

"На славянском направлении украинские войска нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного", – сказал представитель Минобороны.

По словам Мотузяника, ВСУ "продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника".

Спикер Минобороны рассказал, что за минувшие сутки авиация оккупантов 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы бомбить территорию Украины.

В Генштабе ВСУ сообщали утром 6 июня, что на славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска Донецкой области.

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