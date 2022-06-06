ВСУ нанесли поражение и отбросили оккупантов на славянском направлении – Минобороны Украины

"На славянском направлении украинские войска нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного", – сказал представитель Минобороны.
По словам Мотузяника, ВСУ "продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника".
Спикер Минобороны рассказал, что за минувшие сутки авиация оккупантов 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы бомбить территорию Украины.
В Генштабе ВСУ сообщали утром 6 июня, что на славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
В Генштабе ВСУ отмечали 30 мая, что оккупанты готовят наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.