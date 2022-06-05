Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Славянску – мэр

"Ночь прошла неспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск. У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Потому жертв и разрушений нет", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.