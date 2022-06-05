Оккупанты ночью обстреляли Краматорск и Дружковку

"Ночной авиаракетный удар по Краматорску. "Освобождают" нас от индустрии. По предварительной информации, без жертв, но есть серьезные повреждения на двух предприятиях города", – написал он.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что ночью также был нанесен удар по Дружковке.
"Разрушены частные дома, по меньшей мере, один человек погиб, один ранен – таковы результаты ночного ракетно-бомбового удара, нанесенного российскими войсками по Дружковке", – написал он.
Кириленко призвал всех жителей эвакуироваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.