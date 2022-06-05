Оккупанты ночью обстреляли Краматорск и Дружковку

"Ночной авиаракетный удар по Краматорску. "Освобождают" нас от индустрии. По предварительной информации, без жертв, но есть серьезные повреждения на двух предприятиях города", – написал он.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что ночью также был нанесен удар по Дружковке.

"Разрушены частные дома, по меньшей мере, один человек погиб, один ранен – таковы результаты ночного ракетно-бомбового удара, нанесенного российскими войсками по Дружковке", – написал он.

Кириленко призвал всех жителей эвакуироваться.

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