Российские оккупанты готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области – мэрия Мариуполя

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах Фото: ЕРА

"Ночью появились массовые сообщения в российских публиках об "обустройстве огневых позиций нацбатальонов" в Донецкой области", – отметил Андрющенко.

По его словам, речь идет о Машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 Краматорска, а также Машиностроительном лицее Славянска.

"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", – предупредил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах.