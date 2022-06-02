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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области – мэрия Мариуполя

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах
В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах
Фото: ЕРА

Российские оккупанты готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области. Об этом 2 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью появились массовые сообщения в российских публиках об "обустройстве огневых позиций нацбатальонов" в Донецкой области", – отметил Андрющенко.

По его словам, речь идет о Машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 Краматорска, а также Машиностроительном лицее Славянска.

"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", – предупредил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Краматорск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, школы, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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