Российские оккупанты готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области – мэрия Мариуполя

"Ночью появились массовые сообщения в российских публиках об "обустройстве огневых позиций нацбатальонов" в Донецкой области", – отметил Андрющенко.
По его словам, речь идет о Машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 Краматорска, а также Машиностроительном лицее Славянска.
"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", – предупредил советник мэра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, делают "вбросы" о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и детских садах.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.