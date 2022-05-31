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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 мая россияне обстреляли 46 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие мирные жители – штаб Объединенных сил

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Оккупанты обстреливают жилые кварталы
Оккупанты обстреливают жилые кварталы
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

В понедельник, 30 мая, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, среди них – 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, еще семеро получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что данные о погибших, раненых и разрушениях еще уточняются.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары", – подчеркнули в штабе Объединенных сил ВСУ.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/381460247342625

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил в Telegrаm, что в регионе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов жертвами стали два мирных жителя Торецка и один житель Авдеевки.

Ранения получили четыре человека: двое – в Авдеевке и двое -- в Нелиповке.

Всего с начала открытого вторжения россиян в Украину в Донецкой области подтверждена гибель 450 и ранение 1185 мирных жителей. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

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