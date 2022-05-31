30 мая россияне обстреляли 46 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие мирные жители – штаб Объединенных сил

"Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, среди них – 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, еще семеро получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что данные о погибших, раненых и разрушениях еще уточняются.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары", – подчеркнули в штабе Объединенных сил ВСУ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил в Telegrаm, что в регионе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов жертвами стали два мирных жителя Торецка и один житель Авдеевки.

Ранения получили четыре человека: двое – в Авдеевке и двое -- в Нелиповке.

Всего с начала открытого вторжения россиян в Украину в Донецкой области подтверждена гибель 450 и ранение 1185 мирных жителей. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)