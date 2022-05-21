Передавал данные тете в РФ. Офис генпрокурора сообщил о задержании в Донецкой области информатора РФ

"По данным следствия, в марте – мае 2022 года мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал своей тете, проживающей на территории государства-агрессора, сведения о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины и других формирований, противодействующих вторжению РФ на территории Краматорского района Донецкой области. При этом подозреваемый достоверно знал, что сын женщины является представителем вражеской армии и участвует в военных действиях против Украины. Полученная врагом информация использовалась для коррекции бомбовых, ракетных и артиллерийских ударов по мирной Донецкой области", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали 19 мая, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он взят под стражу без возможности выйти под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)