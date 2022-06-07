Российские войска отходят из двух районов Запорожской области – ОВА

По словам Старуха, российские подразделения могут отходить для ротации Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

По его словам, российские подразделения отходят в сторону Херсона. Руководитель ОВА предположил, что это может быть связано с ротацией.

Он также сообщил, что вдоль линии разграничения продолжаются активные боевые действия. Украинские военные дают отпор врагу.

Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдают Камышеваха и населенные пункты поблизости.

Старух также отметил, что в области строят линии защиты, что существенно помогает украинским военным обороняться. Создано множество фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

6 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупационные войска оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе.

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