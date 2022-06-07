Российские войска отходят из двух районов Запорожской области – ОВА

По его словам, российские подразделения отходят в сторону Херсона. Руководитель ОВА предположил, что это может быть связано с ротацией.
Он также сообщил, что вдоль линии разграничения продолжаются активные боевые действия. Украинские военные дают отпор врагу.
Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдают Камышеваха и населенные пункты поблизости.
Старух также отметил, что в области строят линии защиты, что существенно помогает украинским военным обороняться. Создано множество фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.
6 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупационные войска оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.