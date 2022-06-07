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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска отходят из двух районов Запорожской области – ОВА

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По словам Старуха, российские подразделения могут отходить для ротации
По словам Старуха, российские подразделения могут отходить для ротации
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские войска начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов Запорожской области. Об этом заявил в эфире телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщила пресс-служба ОВА.

По его словам, российские подразделения отходят в сторону Херсона. Руководитель ОВА предположил, что это может быть связано с ротацией. 

Он также сообщил, что вдоль линии разграничения продолжаются активные боевые действия. Украинские военные дают отпор врагу.

Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдают Камышеваха и населенные пункты поблизости.

Старух также отметил, что в области строят линии защиты, что существенно помогает украинским военным обороняться. Создано множество фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

6 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупационные войска оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона

Теги: Запорожье, Запорожская область, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе
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