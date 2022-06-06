В Запорожье ждет "зеленого коридора" автоколонна желающих выехать на оккупированные территории – ОВА

Отмечается, что уехать можно только на частных автомобилях.
В настоящее время сформирована очередь машин на текущий день, ожидающая разрешения на выезд.
"Сегодня, 6 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении.
5 июня в Запорожскую область приезжал президент Украины Владимир Зеленский. По сообщению офиса президента, он побывал на боевых позициях и встретился с военными и переселенцами с оккупированных территорий.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
По данным главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, на 5 июня российские оккупанты захватили почти 60% территории региона.