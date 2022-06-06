В Запорожье ждет "зеленого коридора" автоколонна желающих выехать на оккупированные территории – ОВА

Коридор формируется только для частных автомобилей Фото: ЕРА

Отмечается, что уехать можно только на частных автомобилях.

В настоящее время сформирована очередь машин на текущий день, ожидающая разрешения на выезд.

"Сегодня, 6 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении.

5 июня в Запорожскую область приезжал президент Украины Владимир Зеленский. По сообщению офиса президента, он побывал на боевых позициях и встретился с военными и переселенцами с оккупированных территорий.