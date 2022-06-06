Оккупанты оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе – мэр Федоров

Об этом в видеообращении, опубликованном 6 июня в Facebook, сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он уверен, что "в ближайшие недели-месяца Мелитополь будет деоккупирован".
"Три дня назад с территории Мелитопольского района почти из всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное, чтобы очистить нашу территорию от рашистских захватчиков... Даже из Васильевки они переместились в сторону Зеленого Гая, боясь наступления наших украинских военнослужащих", – отметил Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.