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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе – мэр Федоров

Оккупанты боятся наступления ВСУ, отметил мэр Мелитополя (фото иллюстративное)
Оккупанты боятся наступления ВСУ, отметил мэр Мелитополя (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Российские оккупационные войска оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом в видеообращении, опубликованном 6 июня в Facebook, сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он уверен, что "в ближайшие недели-месяца Мелитополь будет деоккупирован".

"Три дня назад с территории Мелитопольского района почти из всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное, чтобы очистить нашу территорию от рашистских захватчиков... Даже из Васильевки они переместились в сторону Зеленого Гая, боясь наступления наших украинских военнослужащих", – отметил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/964228947571274/


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, Васильевка, блокпост, наступление, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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