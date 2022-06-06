В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей, чтобы найти партизан – мэр

В конце февраля оккупанты после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь Фото: depositphotos.com

Он отметил, что более 90% мелитопольцев – участники партизанского движения, поскольку поддерживают Украину и освобождение Мелитополя.

"Они поддерживают сопротивление на территории Мелитополя. Каждый по-своему. Кто-то не идет получать рашистский паспорт, кто-то выходит на проукраинские митинги и поет гимн, кто-то помогает нашим силовым структурам", – говорит мэр.

Партизаны препятствуют поставке военной техники россиянам. Федоров рассказал о случае, когда они подорвали российский бронепоезд, который должен был поставить оружие в город. Также они распространяют мотивационные листовки.

Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами. Например, около 90% сотрудников сферы образования отказались возвращать детей в школы, а медики отказались работать в российском госпитале.

В ответ на партизанское движение оккупанты пытаются запугивать местное население.

"Они запугивают всех, они забирают в тюрьму всех, но не могут найти, кто это делает. И их невозможно найти, потому то это делают 90% жителей города", – отметил мэр.

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