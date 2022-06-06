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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей, чтобы найти партизан – мэр

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В конце февраля оккупанты после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь
В конце февраля оккупанты после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь
Фото: depositphotos.com

Российские военные в оккупированном Мелитополе Запорожской области преследуют местных жителей, пытаясь найти партизан. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

Он отметил, что более 90% мелитопольцев – участники партизанского движения, поскольку поддерживают Украину и освобождение Мелитополя.

"Они поддерживают сопротивление на территории Мелитополя. Каждый по-своему. Кто-то не идет получать рашистский паспорт, кто-то выходит на проукраинские митинги и поет гимн, кто-то помогает нашим силовым структурам", – говорит мэр.

Партизаны препятствуют поставке военной техники россиянам. Федоров рассказал о случае, когда они подорвали российский бронепоезд, который должен был поставить оружие в город. Также они распространяют мотивационные листовки.

Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами. Например, около 90% сотрудников сферы образования отказались возвращать детей в школы, а медики отказались работать в российском госпитале.

В ответ на партизанское движение оккупанты пытаются запугивать местное население.

"Они запугивают всех, они забирают в тюрьму всех, но не могут найти, кто это делает. И их невозможно найти, потому то это делают 90% жителей города", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после открытого вторжения в Украину оккупировали часть Запорожской области. В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в Мелитополе осталось около 70 тыс. жителей".

В городе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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