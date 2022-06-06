В Гуляйполе в результате российских обстрелов ранения получили семь человек

Согласно сообщению, оккупанты обстреляли населенный пункт из артиллерии, удар пришелся на жилые дома – частные и многоэтажки.

"От ракетных попаданий во многих помещениях произошло возгорание, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные постройки. Кроме жилья граждан, российские захватчики обстреляли и другие объекты. Повреждены местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Помещения остались с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами", – сообщили в ОВА.

В результате обстрелов семь человек получили осколочные ранения.

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