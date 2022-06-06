В Гуляйполе в результате российских обстрелов ранения получили семь человек

Согласно сообщению, оккупанты обстреляли населенный пункт из артиллерии, удар пришелся на жилые дома – частные и многоэтажки.
"От ракетных попаданий во многих помещениях произошло возгорание, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные постройки. Кроме жилья граждан, российские захватчики обстреляли и другие объекты. Повреждены местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Помещения остались с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами", – сообщили в ОВА.
В результате обстрелов семь человек получили осколочные ранения.
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Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян, отмечало в марте hromadske.
По информации ОВА на 5 июня, 60% территории Запорожской области временно оккупировано. В начале мая оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию в регионе. 2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.