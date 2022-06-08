В Запорожской области оккупанты похитили троих людей – ОВА

"Российские оккупанты продолжают похищать людей. В Мелитополе, Токмаке и в селе Копани Пологовского района рашисты похитили трех местных жителей, мужчин", – говорится в сообщении.

Также за прошлые сутки в результате российских артиллерийских ударов в районе села Таврическое и поселка городского типа Камышеваха получили осколочные ранения несовершеннолетний подросток, мужчина и женщина.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.