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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты похитили троих людей – ОВА

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Оккупанты похищают жителей Запорожской области
Оккупанты похищают жителей Запорожской области
Фото: EPA (архив)

В Запорожской области российские оккупанты 7 июня похитили троих людей. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"Российские оккупанты продолжают похищать людей. В Мелитополе, Токмаке и в селе Копани Пологовского района рашисты похитили трех местных жителей, мужчин", – говорится в сообщении.

Также за прошлые сутки в результате российских артиллерийских ударов в районе села Таврическое и поселка городского типа Камышеваха получили осколочные ранения несовершеннолетний подросток, мужчина и женщина.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: похищение, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Токмак
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