Украинская ПВО сбила ракету под Запорожьем – и.о. мэра

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить: это сработали силы нашей ПВО. Около 7.30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области", – написал Куртев.
Он поблагодарил защитников и призвал горожан не расслабляться и не игнорировать уведомления о воздушной опасности.
Информацию подтвердил Штаб обороны Запорожского края в Telegram. В штабе уточнили, что ракету сбили в предместье Запорожья.
По информации "Интерфакс-Украина", взрывы были слышны в ряде районов Запорожья. Местные жители сообщали, что после взрывов военные перекрыли движение по местной автотрассе, но через полтора часа дорогу открыли.
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Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.