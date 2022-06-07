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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО сбила ракету под Запорожьем – и.о. мэра

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Запорожцы слышали взрыв в результате работы ПВО
Запорожцы слышали взрыв в результате работы ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Утром 7 июня в Запорожской области силами противовоздушной обороны ВСУ была сбита российская ракета. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев в Telegram.

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить: это сработали силы нашей ПВО. Около 7.30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области", – написал Куртев.

Он поблагодарил защитников и призвал горожан не расслабляться и не игнорировать уведомления о воздушной опасности.

Информацию подтвердил Штаб обороны Запорожского края в Telegram. В штабе уточнили, что ракету сбили в предместье Запорожья.

По информации "Интерфакс-Украина", взрывы были слышны в ряде районов Запорожья. Местные жители сообщали, что после взрывов военные перекрыли движение по местной автотрассе, но через полтора часа дорогу открыли. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов

Теги: Запорожье, ПВО, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, ракета
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