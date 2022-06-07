Украинская ПВО сбила ракету под Запорожьем – и.о. мэра

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить: это сработали силы нашей ПВО. Около 7.30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области", – написал Куртев.

Он поблагодарил защитников и призвал горожан не расслабляться и не игнорировать уведомления о воздушной опасности.

Информацию подтвердил Штаб обороны Запорожского края в Telegram. В штабе уточнили, что ракету сбили в предместье Запорожья.

По информации "Интерфакс-Украина", взрывы были слышны в ряде районов Запорожья. Местные жители сообщали, что после взрывов военные перекрыли движение по местной автотрассе, но через полтора часа дорогу открыли.

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