В России подожгли еще один военкомат. Это уже 18-е нападение на военкоматы с начала войны – СМИ

По их данным, 8 июня на рассвете двое неизвестных бросили бутылку с горючей жидкостью в стену дома военного комиссариата на Уборевича, 23, сняли поджог на камеры телефонов и скрылись. От огня пострадала облицовка деревянного здания, которое является памятником архитектуры.

Местный Telegram-канал Minval опубликовал стоп-кадр видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент взрыва, а также утренние съемки здания. Видно, что оно почти не пострадало, слышен звук строительных работ, проводимых внутри.

Издание "Медиазона" сообщает, что с начала войны в России подожгли минимум 18 военкоматов. Одним из последних стал поджог в поселке Игра в Удмуртии, за это суд арестовал на два месяца бывшего сельского учителя. Также военкоматы пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Подмосковье, Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.

Последние нападения на военкомат, как пишет Telegram-канал Baza, были всего неделю назад в Тульской области. 31 мая там разбили окно военкомата топором и бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Через неделю по подозрению в поджоге местная ФСБ задержала жителя Тольятти.

В Московской области задержан 29-летний мужчина, который может быть причастен сразу к двум попыткам поджога военкоматов (9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково). И там и там он пытался поджечь военкомат с помощью "коктейля Молотова".