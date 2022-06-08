В России подожгли еще один военкомат. Это уже 18-е нападение на военкоматы с начала войны – СМИ

По их данным, 8 июня на рассвете двое неизвестных бросили бутылку с горючей жидкостью в стену дома военного комиссариата на Уборевича, 23, сняли поджог на камеры телефонов и скрылись. От огня пострадала облицовка деревянного здания, которое является памятником архитектуры.
Местный Telegram-канал Minval опубликовал стоп-кадр видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент взрыва, а также утренние съемки здания. Видно, что оно почти не пострадало, слышен звук строительных работ, проводимых внутри.
Издание "Медиазона" сообщает, что с начала войны в России подожгли минимум 18 военкоматов. Одним из последних стал поджог в поселке Игра в Удмуртии, за это суд арестовал на два месяца бывшего сельского учителя. Также военкоматы пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Подмосковье, Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.
Последние нападения на военкомат, как пишет Telegram-канал Baza, были всего неделю назад в Тульской области. 31 мая там разбили окно военкомата топором и бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Через неделю по подозрению в поджоге местная ФСБ задержала жителя Тольятти.
В Московской области задержан 29-летний мужчина, который может быть причастен сразу к двум попыткам поджога военкоматов (9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково). И там и там он пытался поджечь военкомат с помощью "коктейля Молотова".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину рассказывал 3 мая, что военкоматы "горят по всей России". "Реально несколько десятков случаев уже. И везде на стеночках оставляют буквы L", – заявил он. Буква L, по словам Арестовича, – символ, который использует легион "Свобода России". Этот легион состоит из россиян, которые воюют за Украину.
"Русская служба ВВС" нашла в местных СМИ подтверждения шести случаев поджога военкоматов, которые произошли за период с 24 февраля до 5 мая. За весь прошлый год их было три, причем в двух из них горели неэксплуатируемые здания.
Поджоги военкоматов в РФ участились на фоне сообщений о возможном объявлении всеобщей мобилизации в РФ 9 мая. Президент РФ Владимир Путин такого объявления на параде 9 мая не сделал, но поджоги не прекратились.