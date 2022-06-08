СБУ с 24 февраля разоблачила более 160 диверсионно-разведывательных групп

"СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ и сообщила о подозрениях 1 тыс. злоумышленников в преступлениях против госбезопасности. Таковы результаты работы украинской спецслужбы по направлениям защиты государственной безопасности с начала полномасштабной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что одна из последних спецопераций – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины.

"В частности, СБУ задержала вражеского агента, разведывавшего дислокацию артиллерии и спецподразделений ВСУ на южном фронте. Он занимался и подготовкой терактов на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры. В ходе обысков у злоумышленника изъяты боевые средства поражения и мобильный телефон для связи с представителем спецслужб России", – проинформировали в пресс-центре.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube