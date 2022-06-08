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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ с 24 февраля разоблачила более 160 диверсионно-разведывательных групп

 
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СБУ сообщила об обезвреживании российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины
СБУ сообщила об обезвреживании российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины
Фото: Служба безпеки України / Facebook

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Служба безопасности Украины разоблачила более 160 диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 8 июня.

"СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ и сообщила о подозрениях 1 тыс. злоумышленников в преступлениях против госбезопасности. Таковы результаты работы украинской спецслужбы по направлениям защиты государственной безопасности с начала полномасштабной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что одна из последних спецопераций – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины.

"В частности, СБУ задержала вражеского агента, разведывавшего дислокацию артиллерии и спецподразделений ВСУ на южном фронте. Он занимался и подготовкой терактов на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры. В ходе обысков у злоумышленника изъяты боевые средства поражения и мобильный телефон для связи с представителем спецслужб России", – проинформировали в пресс-центре.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. В РФ ее называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, диверсанты, война России против Украины
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