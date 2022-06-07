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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве задержали мужчин, которые отправляли россиянам фото последствий ракетного удара по заводу – полиция

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Задержанные отправляли фото, снятые после обстрела, на номер абонента российского оператора, говорят в полиции
Задержанные отправляли фото, снятые после обстрела, на номер абонента российского оператора, говорят в полиции
Фото: Патрульна поліція Києва / Telegram

В Киеве полиция задержала троих мужчин, фотографировавших последствия разрушений после ракетных обстрелов в Дарницком районе 5 июня. Об этом сообщила 6 июня Патрульная полиция Киева.

Задержанным от 26 до 39 лет. По данным правоохранителей, они фотографировали разрушения, нанесенные российскими крылатыми ракетами и пересылали снимки на номер абонента российского оператора.

Также на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева в междугородном автобусе задержан 54-летний мужчина, который затруднился назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили его личность. По информации полиции, есть основания полагать, что он – участник незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. 

Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Еще одна ракета была сбита ПВО. Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.

Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет, пострадал один человек.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что ракетному обстрелу подвергся Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве. Три ракеты разрушили три цеха завода, четвертая образовала кратер. В минобороны РФ заявили, что там якобы были "танки Т-72 и другая бронетехника". Камышин в тот же день позвал на предприятие журналистов и показал, что никаких танков там не было – завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы.

Теги: Киев, полиция, диверсанты, патрульная полиция, обстрелы, Дарница, война России против Украины, ракеты, разрушения, российские оккупанты
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