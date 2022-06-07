В Киеве задержали мужчин, которые отправляли россиянам фото последствий ракетного удара по заводу – полиция

Задержанным от 26 до 39 лет. По данным правоохранителей, они фотографировали разрушения, нанесенные российскими крылатыми ракетами и пересылали снимки на номер абонента российского оператора.

Также на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева в междугородном автобусе задержан 54-летний мужчина, который затруднился назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили его личность. По информации полиции, есть основания полагать, что он – участник незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)