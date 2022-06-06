Оккупанты вторые сутки обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом Украину

Об обстрелах Донецка в своем Telegram-канале одним из первых сегодня написал российский пропагандист, военкор ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, под удар попали пять районов города, начался пожар в некоторых домах.
Об обстрелах также написал в Telegram так называемый "Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня "ДНР".
Источники "24 канала" в украинской разведке говорят, что обстреливают Донецк сами оккупанты с макеевского направления. Цель таких ударов – обвинить Украину в атаках на мирное население.
Обстрелы Донецка оккупантами продолжаются уже вторые сутки. 5 июня Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. При этом очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.