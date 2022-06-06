Оккупанты вторые сутки обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом Украину

Об обстрелах Донецка в своем Telegram-канале одним из первых сегодня написал российский пропагандист, военкор ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, под удар попали пять районов города, начался пожар в некоторых домах.

Об обстрелах также написал в Telegram так называемый "Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня "ДНР".

Источники "24 канала" в украинской разведке говорят, что обстреливают Донецк сами оккупанты с макеевского направления. Цель таких ударов – обвинить Украину в атаках на мирное население.