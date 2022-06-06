Разрушено три цеха, и никаких танков. "Укрзалізниця" показала разбомбленный РФ вагоноремонтный завод в Киеве. Фото, видео

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет.

Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, один человек получил ранения. Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. Он подчеркнул – на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции.

Журналисты, которые побывали на заводе, подтверждают слова Камышина. В частности, о том, что заявление о "танках на заводе" лживое, пишут "Укринформ" и "Украинская правда".

"Разрушено три цеха тремя ракетами, четвертая ракета образовала кратер. Никаких танков там нет. Нет их в цехе, избежавшем разрушений. Завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы, которые являются частью цепи для спасения беднейших стран мира от голода", – отметил Лещенко и опубликовал видео и фото последствий атаки.

Как отмечает "Украинская правда", взрывной волной были повреждены все окна админздания и помещения для персонала, сейчас территория завода устлана стеклом, остатками окон и элементами мягкой кровли с уничтоженных цехов.

"Интересно, кто там у них в минобороны [РФ] ответственен за ракетные обстрелы. Что это за идиот, который за несколько миллионов долларов пытается дистанционно прополоть вазоны завода 1936 года основания", – добавил в Facebook видеоредактор издания Эльдар Сарахман, посетивший ДВРЗ.

Также видео последствий показал фотокорреспондент Ян Доброносов (он прошелся по заводу, показав разрушения), это подчеркивает в очередной раз – никаких танков на ДВРЗ нет.

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