Разрушено три цеха, и никаких танков. "Укрзалізниця" показала разбомбленный РФ вагоноремонтный завод в Киеве. Фото, видео

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет.
Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, один человек получил ранения. Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. Он подчеркнул – на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции.
Журналисты, которые побывали на заводе, подтверждают слова Камышина. В частности, о том, что заявление о "танках на заводе" лживое, пишут "Укринформ" и "Украинская правда".
"Разрушено три цеха тремя ракетами, четвертая ракета образовала кратер. Никаких танков там нет. Нет их в цехе, избежавшем разрушений. Завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы, которые являются частью цепи для спасения беднейших стран мира от голода", – отметил Лещенко и опубликовал видео и фото последствий атаки.
Как отмечает "Украинская правда", взрывной волной были повреждены все окна админздания и помещения для персонала, сейчас территория завода устлана стеклом, остатками окон и элементами мягкой кровли с уничтоженных цехов.
"Интересно, кто там у них в минобороны [РФ] ответственен за ракетные обстрелы. Что это за идиот, который за несколько миллионов долларов пытается дистанционно прополоть вазоны завода 1936 года основания", – добавил в Facebook видеоредактор издания Эльдар Сарахман, посетивший ДВРЗ.
Также видео последствий показал фотокорреспондент Ян Доброносов (он прошелся по заводу, показав разрушения), это подчеркивает в очередной раз – никаких танков на ДВРЗ нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.
Камышин подчеркивал, что российские войска целенаправленно уничтожают железнодорожную инфраструктуру, чтобы остановить железную дорогу, но сотрудники ремонтируют ее и продолжают работать по графику.