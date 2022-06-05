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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре российские ракеты ударили по ДВРЗ в Киеве, минобороны РФ соврало, что там была бронетехника. Камышин пригласил журналистов проверить

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Россияне атаковали ДВРЗ и заявили, что там была военная техника
Россияне атаковали ДВРЗ и заявили, что там была военная техника
Фото: dvrz.com.ua (архив)

Утром 5 июня подвергся ракетному обстрелу Дарницкий вагоноремонтной завод в Киеве, сообщил в Telegram глава "Укрзалізниці" Александр Камышин. Он опроверг заявление минобороны РФ о том, что на заводе якобы была военная техника.

"Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева", – написал Камышин.

Один железнодорожник был ранен, ему оказали медицинская помощь.

По словам Камышина, для "Укрзалізниці" подобные обстрелы стали "стандартным началом дня" – оккупанты бьют по железной дороге каждый день, компания оперативно ликвидирует последствия удара и продолжает работу.

При этом он уточнил, что в УЗ в этот раз не делали публичных заявлений об обстрелах, потому что движение пассажирских поездов из-за них не задерживалось.

"Но не промолчало российское минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия". Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", – подчеркнул Камышин.

Он пригласил всех желающих журналистов как украинских, так и иностранных СМИ сегодня же посетить территорию завода.

"Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель – экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад", – подчеркнул глава "Укрзалізниці".

В результате ракетных ударов ранним утром 5 июня по Дарницкому и Днепровскому районам Киева жертв нет, одного человека госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что ударили по объектам инфраструктуры.

Еще одна ракета была сбита ПВО. По информации ВС ВСУ, ракеты на Киев выпустили с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.

Контекст:

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуреПод обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.

Камышин подчеркивал, что российские войска целенаправленно уничтожают железнодорожную инфраструктуру, чтобы остановить железную дорогу, но сотрудники ремонтируют ее и продолжают работать по графику.

Теги: Киев, Укрзалізниця, военная техника, бронетехника, журналисты, Дарница, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, Александр Камышин
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