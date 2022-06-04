Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, пострадало два человека – ОГА

"Самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельскохозяйственное предприятие. Там складское помещение. По предварительной информации, пострадало два человека", – сказал он.

Братчук сообщил, что пожар был ликвидирвован, работает следственно-оперативная группа.

Он отметил, что в Черном море остается несколько российских кораблей-носителей крылатых ракет.

Братчук добавил, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области остается высокой.

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