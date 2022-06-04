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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, пострадало два человека – ОГА

Окупанты нанесли удар утром
Окупанты нанесли удар утром
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Утром 4 июня по Одесской области был нанесен удар крылатой ракетой. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельскохозяйственное предприятие. Там складское помещение. По предварительной информации, пострадало два человека", – сказал он.

Братчук сообщил, что пожар был ликвидирвован, работает следственно-оперативная группа.

Он отметил, что в Черном море остается несколько российских кораблей-носителей крылатых ракет.

Братчук добавил, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области остается высокой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук
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