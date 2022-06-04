РФ с подводной лодки выпустила ракеты по Украине, три сбили над Николаевской областью, еще одну – над Одесской

Одну крылатую ракету сбили над морем в Одесской области, еще три – над Николаевской областью, проинформировали в командовании.

"В Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находятся три ракетных корабля и одна подводная лодка, а также пять больших десантных кораблей. Именно с подводной лодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления", – говорится в сообщении.

Как уточнил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук, ракеты были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Какие именно ракеты были выпущены и сколько, не уточняется, но в составе Черноморского флота России есть шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". На вооружении каждой из таких подлодок – по четыре ракеты "Калибр".

Подводные лодки стоят в Севастополе. Проект "Крым.Реалии" 2 июня сообщал, что четыре из них были выведены в море, две – оставались в Южной бухте Севастополя.

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