Ракеты на Киев с утра выпустили с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, одну сбила ПВО – ВС ВСУ

Одна из ракет не долетела до Киева Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

По информации командования, захватчики выпустили несколько ракет в направлении Киева.

"Около 6.00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны – уничтожена одна крылатая ракета. По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", – говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании ВС ВСУ отметили, что воины воздушного командования "Південь" сбили сегодня утром две крылатые ракеты, которыми российская авиация атаковала Николаевскую область.

в