Ракеты на Киев с утра выпустили с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, одну сбила ПВО – ВС ВСУ

По информации командования, захватчики выпустили несколько ракет в направлении Киева.
"Около 6.00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны – уничтожена одна крылатая ракета. По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", – говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании ВС ВСУ отметили, что воины воздушного командования "Південь" сбили сегодня утром две крылатые ракеты, которыми российская авиация атаковала Николаевскую область.
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В результате ракетных ударов ранним утром 5 июня по Дарницкому и Днепровскому районам Киева жертв нет, одного человека госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что ударили по объектам инфраструктуры. Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко уточнил, что удары наносились по объектам "Укрзалізниці".
Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.
Одна ракета была сбита ПВО над Обуховским районом Киевской области, добавили в Киевской областной военной администрации.