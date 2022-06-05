Ракетные удары в Киеве наносились по объектам "Укрзалізниці" – Лещенко

"Удары наносились по объектам "Укрзалізниці", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В результате ракетных ударов ранним утром 5 июня по Дарницкому и Днепровскому районам Киева жертв нет, одного человека госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что ударили по объектам инфраструктуры.

Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.

Еще одна ракета была сбита ПВО над Обуховским районом Киевской области, добавили в Киевской областной военной администрации.