Ракетные удары в Киеве наносились по объектам "Укрзалізниці" – Лещенко

"Удары наносились по объектам "Укрзалізниці", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В результате ракетных ударов ранним утром 5 июня по Дарницкому и Днепровскому районам Киева жертв нет, одного человека госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что ударили по объектам инфраструктуры.
Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.
Еще одна ракета была сбита ПВО над Обуховским районом Киевской области, добавили в Киевской областной военной администрации.