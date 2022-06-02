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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетных ударов оккупантов повреждена железнодорожная инфраструктура в двух районах Львовской области – глава ОВА

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Оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах, отметил глава Львовской ОВА (фото иллюстративное)
Оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах, отметил глава Львовской ОВА (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

В результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами по территории Львовской области 1 июня, существенно повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в двух районах региона.

Об этом 2 июня в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Вчера ночью в период с 22.45 по 22.55 ракетные удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатых ракеты врага. Их запускали из акватории Черного моря. Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются", – написал Козицкий.

По его словам, в результате обстрела оккупантов пять человек получили ранения (три – в Стрыйском районе, два – в Самборском).

"Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один имеет легкие ранения, его не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет", – добавил Козицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/videos/697085178179441/

Контекст:

Козицкий заявил вечером 1 июня, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в регионе. Ранее он сообщал о взрывах в Стрыйском районе Львовской области.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре. Он добавил, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю, которую распространяли, в частности, в Telegram-каналах, не соответствует действительности.

Теги: Россия, Украина, Укрзалізниця, Львовская область, больница, Стрый, Львовская ОГА, поезда, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Самбор, взрывы, удары, инфраструктура, ранение, Максим Козицкий, российские оккупанты
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