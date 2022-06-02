В результате ракетных ударов оккупантов повреждена железнодорожная инфраструктура в двух районах Львовской области – глава ОВА

Оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах, отметил глава Львовской ОВА (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

Об этом 2 июня в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Вчера ночью в период с 22.45 по 22.55 ракетные удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатых ракеты врага. Их запускали из акватории Черного моря. Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются", – написал Козицкий.

По его словам, в результате обстрела оккупантов пять человек получили ранения (три – в Стрыйском районе, два – в Самборском).

"Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один имеет легкие ранения, его не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет", – добавил Козицкий.

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