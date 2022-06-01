Во Львовской области прогремели взрывы – глава ОВА

"На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе", – написал он.

Козицкий призвал жителей региога оставаться в укрытиях.

"Как только можно будет, сообщу больше", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.