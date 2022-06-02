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Из-за ракетного обстрела во Львовской области задерживается ряд поездов, движение на поврежденном участке частично восстановлено – "Укрзалізниця"

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Ситуация после ракетного обстрела оккупантов "полностью контролируемая", отметили в "Укрзалізниці" (фото иллюстративное)
Ситуация после ракетного обстрела оккупантов "полностью контролируемая", отметили в "Укрзалізниці" (фото иллюстративное)
Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов 1 июня по транспортной инфраструктуре в Стрыйском районе Львовской области задерживаются ряд поездов. Об этом сообщается в Telegram АО "Укрзалізниця" 2 июня.

Так, по состоянию на 9.23 задерживались 18 поездов.

"Движение поврежденным участком частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов, – сообщили в "Укрзалізниці". – Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород – Чоп – Мукачево – Воловец".

В компании отметили в Telegram, что ситуация после ракетного обстрела оккупантов "полностью контролируемая".

"Опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий заявил вечером 1 июня, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в регионе. Ранее он сообщал о взрывах в Стрыйском районе Львовской области.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре. Он добавил, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю, которую распространяли, в частности, в Telegram-каналах, не соответствует действительности.

Козицкий проинформировал о пяти пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Львовской области.

Теги: Россия, Украина, Ужгород, Укрзалізниця, железная дорога, Львовская область, Стрый, поезда, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, ракета, инфраструктура, пассажиры, питание, российские оккупанты
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