Из-за ракетного обстрела во Львовской области задерживается ряд поездов, движение на поврежденном участке частично восстановлено – "Укрзалізниця"

Так, по состоянию на 9.23 задерживались 18 поездов.

"Движение поврежденным участком частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов, – сообщили в "Укрзалізниці". – Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород – Чоп – Мукачево – Воловец".

В компании отметили в Telegram, что ситуация после ракетного обстрела оккупантов "полностью контролируемая".

"Опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

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