Число пострадавших в результате ракетного удара по Львовской области возросло до пяти человек – глава ОВА

"Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены пять человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизням нет. Больше информации утром", – написал он.

Ранее Козицкий сообщал о двух пострадавших.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.

"Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет. Задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает", – написал он.

Камышин добавил, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю, которую распространяли, в частности, в Telegram-каналах, не соответствует действительности.

"Укрзалізниця" в Telegram сообщила, что задерживаются поезда № 30 Ужгород – Киев; № 13 Солотвино – Киев и № 145 Львов – Ужгород.