Число пострадавших в результате ракетного удара по Львовской области возросло до пяти человек – глава ОВА

"Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены пять человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизням нет. Больше информации утром", – написал он.
Ранее Козицкий сообщал о двух пострадавших.
Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.
"Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет. Задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает", – написал он.
Камышин добавил, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю, которую распространяли, в частности, в Telegram-каналах, не соответствует действительности.
"Укрзалізниця" в Telegram сообщила, что задерживаются поезда № 30 Ужгород – Киев; № 13 Солотвино – Киев и № 145 Львов – Ужгород.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.