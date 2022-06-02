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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате ракетного удара по Львовской области возросло до пяти человек – глава ОВА

Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре
Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре
Фото: depositphotos.com

Число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Львовской области 1 июня возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены пять человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизням нет. Больше информации утром", – написал он.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/416091067192135

Ранее Козицкий сообщал о двух пострадавших.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.

"Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет. Задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает", – написал он.

Камышин добавил, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю, которую распространяли, в частности, в Telegram-каналах, не соответствует действительности.

"Укрзалізниця" в Telegram сообщила, что задерживаются поезда № 30 Ужгород – Киев; № 13 Солотвино – Киев и № 145 Львов – Ужгород.

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Львовская область, Стрый, война России против Украины, Максим Козицкий, Александр Камышин
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