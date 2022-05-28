"Решил убить клиентов". Во Львовской области полиция расследует взрыв гранаты в машине с четырьмя людьми

"Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий – в возрасте 43 года. Все жители Киевской области", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что "гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым они имели общий "бизнес-проект".

"Несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов США, за которые он должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать "клиентам". Знакомые передали мужчине значительную сумму средств, однако автомобилей он не приобрел, а деньги присвоил", – объяснили в полиции.

По ее данным, когда передавшие деньги люди начали более активно интересоваться, почему они еще не получили автомобили, "злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы и вместе с будущими собственниками приехали во Львовскую область встречать несуществующие автомобили".

"Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав находившихся в салоне лиц. К счастью, никто из людей не погиб", – рассказали в полиции.

Мужчину, которого полиция называет злоумышленником, задержали. Ему объявили подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.