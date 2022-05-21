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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области на противотанковой мине подорвался тракторист. Рядом нашли еще девять мин – полиция

Инцидент произошел в районе села Липовка
Инцидент произошел в районе села Липовка
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

21 мая в поле возле села Липовка Бучанского района Киевской области в результате взрыва противотанковой мины ранения получил тракторист. Об этом в Facebook проинформировал начальник полиции региона Андрей Небитов.

"Тракторист выехал проводить сельхозработы и наткнулся на взрывоопасное устройство, которое оставили оккупанты. Технику серьезно повредило, самого тракториста с политравмами госпитализировали", – написал он.

По данным Небитова, рядом с местом взрыва спасатели обнаружили еще девять мин, установленных российскими военными.

Полиция Киевской области уточнила, что пострадавшему трактористу 39 лет.

"Полиция Бучанского района по указанному факту начала досудебное расследование. Граждане, будьте осторожны в зонах, где продолжались боевые действия. Обходите лесные тропы и полевые дороги. Бдительность и внимание могут спасти жизнь вам и вашим родным", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/373853711445618

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Также захватчики оставили после себя заминированные объекты и полевые дороги.

Теги: Россия, взрыв, война, полиция, оккупация, Киевская область, расследование, российская агрессия, война России против Украины, мины, ранение, российские оккупанты
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