ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Железная дипломатия". Камышин рассказал, как в Украину привозят иностранных политиков и звезд

На поезде приезжали в Киев, в частности, президенты Польши и стран Балтии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Алар Карис и Эгилс Левитс
На поезде приезжали в Киев, в частности, президенты Польши и стран Балтии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Алар Карис и Эгилс Левитс
Фото: jakub_szymczuk / Twitter

У "Укрзалізниці" есть программа "Железная дипломатия" для иностранных политиков, звезд и бизнесменов – ее используют для визитов зарубежных гостей в Украину в отсутствие авиасообщения. Об этом глава "Укрзалізниці" Александр Камышин рассказал в интервью "Медузе", опубликованном 25 мая.

"Мы многих таких людей безопасно доставили в Киев и вывезли из Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президенты и премьеры многих других стран: Польши, Литвы, Чехии, Испании… Очень много политиков. Из звезд, например, Боно из U2", – сказал он.

При этом Камышин отметил, что какого-то специального транспорта для таких гостей компания не разрабатывала.

"Они едут в обычных хороших вагонах, мы ничего специально под них не делали. Эти люди едут в военное время в Киев, чтобы показать свою поддержку Украине. Что касается безопасности, то я секреты не буду раскрывать. Безопасность пассажиров для нас на первом месте", – подчеркнул он.

На вопрос, есть ли "какой-то специальный штабной вагон у него самого, учитывая, что главе "Укрзалізниці" сейчас приходится много перемещаться по стране, он также ответил отрицательно.

"Нет, мы перемещались на чем угодно. И на мотрисе (моторный самоходный железнодорожный вагон. – "ГОРДОН"), и на теплушках путейцев, в кабинах машинистов", – сказал Камышин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Укрзалізниця, поезда, вагоны, война России против Украины, визит, поезд, Александр Камышин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (43056)
2
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (32760)
3
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (24566)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (24030)
5
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (18859)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (18153)
7
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (13641)
8
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (12243)
 
 
 
 