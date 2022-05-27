"Железная дипломатия". Камышин рассказал, как в Украину привозят иностранных политиков и звезд

На поезде приезжали в Киев, в частности, президенты Польши и стран Балтии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Алар Карис и Эгилс Левитс Фото: jakub_szymczuk / Twitter

"Мы многих таких людей безопасно доставили в Киев и вывезли из Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президенты и премьеры многих других стран: Польши, Литвы, Чехии, Испании… Очень много политиков. Из звезд, например, Боно из U2", – сказал он.

При этом Камышин отметил, что какого-то специального транспорта для таких гостей компания не разрабатывала.

"Они едут в обычных хороших вагонах, мы ничего специально под них не делали. Эти люди едут в военное время в Киев, чтобы показать свою поддержку Украине. Что касается безопасности, то я секреты не буду раскрывать. Безопасность пассажиров для нас на первом месте", – подчеркнул он.

На вопрос, есть ли "какой-то специальный штабной вагон у него самого, учитывая, что главе "Укрзалізниці" сейчас приходится много перемещаться по стране, он также ответил отрицательно.

"Нет, мы перемещались на чем угодно. И на мотрисе (моторный самоходный железнодорожный вагон. – "ГОРДОН"), и на теплушках путейцев, в кабинах машинистов", – сказал Камышин.

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