Украинцы, эвакуирующиеся из опасных зон, смогут получить денежную помощь от государства прямо на вокзалах – "Укрзалізниця"

По данным ООН, внутренними переселенцами в Украине стали с начала полномасштабного вторжения РФ более 8 млн людей Фото: EPA

Первый пункт выплат оборудован на территории ж/д вокзала во Львове. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили помощь на общую сумму 340 тыс. грн. Вскоре выплаты начнутся на вокзалах Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, указывая количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам "Укрпошти", которые к моменту прибытия поезда на вокзал города назначения организовывают все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", – пояснил почтовый оператор.

Отмечается, что это общий проект Офиса президента, Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, "Укрзалізниці" и "Укрпошти". Эта программа дополняет уже запущенную ранее при поддержке ОПУ программу "Там, где вас ждут", которая позволяет еще при нахождении в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

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