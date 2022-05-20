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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы, эвакуирующиеся из опасных зон, смогут получить денежную помощь от государства прямо на вокзалах – "Укрзалізниця"

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По данным ООН, внутренними переселенцами в Украине стали с начала полномасштабного вторжения РФ более 8 млн людей
По данным ООН, внутренними переселенцами в Украине стали с начала полномасштабного вторжения РФ более 8 млн людей
Фото: EPA

Украинцы, выезжающие из зоны боевых действий эвакуационными рейсами, смогут получить денежную компенсацию от государства на вокзалах городов в западных областях. Об этом сообщили 20 мая пресс-службы "Укрзалізниці" и "Укрпошти".

Первый пункт выплат оборудован на территории ж/д вокзала во Львове. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили помощь на общую сумму 340 тыс. грн. Вскоре выплаты начнутся на вокзалах Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, указывая количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам "Укрпошти", которые к моменту прибытия поезда на вокзал города назначения организовывают все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", – пояснил почтовый оператор. 

Отмечается, что это общий проект Офиса президента, Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, "Укрзалізниці" и "Укрпошти". Эта программа дополняет уже запущенную ранее при поддержке ОПУ программу "Там, где вас ждут", которая позволяет еще при нахождении в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3 тыс. грн – на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2 тыс. грн – на каждого человека старше 18 лет.

17 мая Кабмин расширил программы выплат для украинцев, которые не имеют статуса внутренне перемещенных лиц – выплаты также смогут получить украинцы с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях.

Оформить статус внутренне перемещенного лица и получить денежную помощь можно в "Дії". Минцифры Украины также запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным. 

По оценке Управления ООН по делам беженцев на 19 мая, с 24 февраля более 8 млн людей стали вынужденными переселенцами внутри страны и более 6 млн нашли убежище в европейских странах.

Теги: Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Укрзалізниця, эвакуация, переселенцы, вокзал, поезда, война России против Украины, выплаты, Укрпошта, поезд, пассажиры, компенсация, Минцифры
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