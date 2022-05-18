Кабмин Украины расширил перечень граждан, которые будут получать дополнительную помощь от государства

Шмыгаль: Мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны Фото: kmu.gov.ua

Также документ регулирует учет внутренне перемещенных лиц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство запустило ряд программ с международными гуманитарными организациями по выплате по 2,2–2,5 тыс. грн ежемесячно для внутренне перемещенных лиц из числа наиболее уязвимых социальных категорий, а теперь эту программу расширят.

"Выплаты также смогут получить наши люди из деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", – сказал глава правительства.

Для получения выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе "єДопомога". Позже заявку можно будет подавать в приложении "Дія".

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