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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины расширил перечень граждан, которые будут получать дополнительную помощь от государства

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Шмыгаль: Мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны
Шмыгаль: Мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины 17 мая принял постановление, которое расширяет программы выплат для украинцев, которые не имеют статуса внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Также документ регулирует учет внутренне перемещенных лиц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство запустило ряд программ с международными гуманитарными организациями по выплате по 2,2–2,5 тыс. грн ежемесячно для внутренне перемещенных лиц из числа наиболее уязвимых социальных категорий, а теперь эту программу расширят.

"Выплаты также смогут получить наши люди из деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", – сказал глава правительства.

Для получения выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе "єДопомога". Позже заявку можно будет подавать в приложении "Дія".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сейчас Украина выплачивает ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: переселенцы, война России против Украины, выплаты, Денис Шмыгаль, Кабмин
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